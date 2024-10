Empoli-Inter, scelte di Inzaghi danno indicazioni in vista del Venezia

Empoli-Inter è terminata con il punteggio di 0-3. Le scelte iniziali di Simone Inzaghi consentono di dedurre alcune cose in vista di Inter-Venezia, prossima sfida di Serie A per i nerazzurri.

LA SITUAZIONE – A Empoli l’Inter ha vinto in maniera netta con un 3-0 che non lascia spazio a interpretazioni. La squadra nerazzurra è stata impeccabile in difesa, subendo soltanto un tiro in porta nell’arco dell’intera sfida, e nuovamente efficace in fase offensiva. Sono 7 le reti messe a segno negli ultimi due incontri, per altro per nulla banali: Juventus ed Empoli erano, al momento in cui sono state affrontate, la prima e la terza miglior difesa della Serie A. La mole offensiva prodotta dal club meneghino ne ha testimoniato in maniera ulteriore l’enorme potenziale, a prescindere dal tenore dell’avversario fronteggiato.

Empoli-Inter indica la via per comprendere come si arriverà alla sfida con il Venezia

PROSSIMA SFIDA – Contro il Venezia ci si potrebbe aspettare la titolarità di Hakan Calhanoglu o di Kristjan Asllani in cabina di regia. La presenza del primo, assente anche contro l’Empoli, dipenderebbe dal suo pieno recupero rispetto all’infortunio all’adduttore della coscia destra. In caso contrario Simone Inzaghi potrebbe risparmiarlo, schierando l’albanese dal primo minuto contro i lagunari, al fine di averlo al meglio per il match di Champions League contro l’Arsenal.

ALTRE INDICAZIONI – Inoltre, vi è da attendersi la titolarità di Piotr Zielinski in mezzo al campo, a meno che il tecnico piacentino non decida di schierarlo dal primo minuto contro l’Arsenal. Il polacco sta gradualmente entrando negli schemi del club nerazzurro, per cui il suo impiego in una sfida così probante non è per nulla da escludere. Altrettanto sicura è la presenza da titolare di Mehdi Taremi in una delle prossime due sfide. L’iraniano è entrato a partita in corso nella sfida con l’Empoli, trovando anche qualche giocata interessante in fase offensiva. Che sia il Venezia o l’Arsenal, l’attaccante dell’Inter si prenota per un ruolo da protagonista.