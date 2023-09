Empoli-Inter, scatta l’ora di Sanchez? Una statistica incoraggiante

Empoli-Inter è la partita in programma al Castellani domenica alle 12.30, valevole per la quinta giornata di campionato. Inzaghi è pronto ad effettuare diverse rotazioni, compreso l’attacco dove torna Thuram dal 1′ rispetto alla sfida contro la Real Sociedad mentre Lautaro Martinez potrebbe rifiatare: pronto Sanchez. Il cileno ha un feeling particolare con i toscani

ROTAZIONI – Empoli-Inter è il Lunch Match della quinta giornata di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi, reduci dalle fatiche di Champions League sul campo della Real Sociedad, vogliono proseguire il cammino in campionato finora fatto solo di vittorie. Il tecnico piacentino ha in mente diverse rotazioni proprio come a San Sebastian, per cui alcuni titolarissimi potrebbero riposare. Da Alessandro Bastoni a Nicolò Barella passando per Denzel Dumfries. In dubbio anche Lautaro Martinez che non solo ha sempre giocato ma è anche reduce dagli impegni con l’Argentina. Al suo posto potrebbe esserci Alexis Sanchez, entrato benissimo in campo con la Real Sociedad mentre la conferma per Marko Arnautovic non arriverà, com’era prevedibile.

Sanchez, dall’Empoli all’Empoli: feeling particolare con i toscani. Il cileno riparte da qui?

Sanchez non sta ancora benissimo ma evidentemente ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e la partita con l’Empoli potrebbe fare al caso suo. Inoltre, il Nino Maravilla ha un feeling particolare con i toscani: nelle sue due presenze contro l’Empoli in campionato ha preso parte a due gol. Un assist e una rete per il cileno: il suo ultimo timbro in Serie A è arrivato proprio contro i toscani, il 6 maggio 2022. Che Sanchez voglia ripartite da questo?