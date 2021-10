Empoli-Inter occasione per Sanchez: al cileno si chiedono anche i gol

Sanchez in Empoli-Inter potrebbe finalmente avere lo spazio che tanto desidera. A Inzaghi servono nuovi protagonisti in attacco, che portino anche i gol.

OCCASIONE ATTESA – A causa dei continui problemi di Correa la terza punta in casa Inter è diventata Sanchez. Una colpa per l’argentino, che fa ben capire come stiano andando i suoi primi mesi. Da quando ha recuperato dal problema al polpaccio il cileno è sempre stato disponibile. E ha trovato dei minuti di gioco. Spezzoni, sempre da subentrato. Con l’Empoli potrebbe arrivare il suo momento di partire da titolare.

GOL CERCASI – Un momento che lui per primo non ha fatto mistero di attendere. A cui si è in qualche modo preparato giocando col Cile durante la sosta. La condizione c’è. Ora sta a Sanchez dimostrare di meritare lo spazio. L’Inter ha bisogno di un’alternativa credibile in attacco. Non solo a livello di presenza. Servono le prestazioni. Banalmente i gol. Inzaghi ha bisogno di trovare nuove risorse. Empoli può rappresentare un primo passo. Sta al numero 7 dimostrarlo.