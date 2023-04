Empoli-Inter, Inzaghi sfrutterà carta degli ex con Asllani e Dimarco?

Empoli-Inter andrà in scena quest’oggi al Castellani alle ore 12:30: manca sempre meno e a breve si conosceranno anche le formazioni titolari (vedi articolo). In questo senso Dimarco e Asllani dovrebbero partire dalla panchina. Simone Inzaghi sfrutterà con loro la carta degli ex?

PANCHINA − Simone Inzaghi sta compiendo gli ultimi ragionamenti sulla formazione da schierare titolare. Restano a tutti gli effetti pochi dubbi, con giocatori che potrebbero rifiatare e giocatori che potrebbero riscendere in campo da protagonisti (vedi articolo). In questo senso, due ex fondamentali di questa gara dovrebbero però partire dalla panchina. Si tratta di Kristjan Asllani, che nella gara di ritorno della scorsa stagione ha segnato un gol pesante ai danni dei nerazzurri, e di Federico Dimarco, che anche nel suo passato azzurro ha segnato contro l’Inter. Simone Inzaghi, allora, giocherà queste carte almeno a gara in corso? Non resta che attendere l’inizio del match per scoprirlo.

Empoli-Inter, Asllani e Dimarco in panchina: Inzaghi sfrutterà a gara in corso la carta degli ex?

CARTA EX − Federico Dimarco, che dovrebbe rifiatare e partire dalla panchina per lasciare spazio a Robin Gosens, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e in prima squadra ha giocato 23 gare segnando anche un gol contro l’Inter, da sempre squadra del suo cuore. Dal canto suo, invece, Kristjan Asllani è arrivato dall’Empoli solamente la scorsa estate. Nel club toscano si è formato e ha mostrato fin da subito le sue qualità. Il gol segnato nella scorsa stagione a San Siro in tanti lo ricorderanno. Entrambi, quindi, potrebbero essere le giuste carte da ex del match, che non sono effettivamente pochi (vedi articolo). Anche perché l’Inter ha bisogno di segnare e dalla sfida con l’Empoli può arrivare la chiave di volta per risalire la china nelle ultime giornate di campionato che restano da disputare.