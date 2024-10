Empoli-Inter, esterni fondamentali! Il punto di forza di D’Aversa

Empoli-Inter è il match che si disputerà oggi alle 18.30 al Carlo Castellani. I nerazzurri si troveranno di fronte ad un impegno difficile, Roberto D’Aversa ha un punto di forza tatticamente e gli esterni saranno fondamentali.

TATTICA – Empoli–Inter è il match di oggi pomeriggio, che si giocherà alle ore 18.30. La partita non è delle più semplici per i nerazzurri, soprattutto se si pensa al punto di forza che Roberto D’Aversa ha portato ai toscani. La squadra che ospiterà l’Inter è una delle migliori sul piano difensivo: appena sei gol subiti nelle nove partite disputate sino ad ora. Solo Napoli e Juventus con cinque reti subite hanno fatto meglio. La questione è tattica e Simone Inzaghi dovrà adottare una soluzione per superare il muro dell’Empoli.

Empoli-Inter, il punto di forza dei toscani!

PUNTO DI FORZA – Roberto D’Aversa ha trasformato l’Empoli in un fortino. I suoi undici sono sempre molto stretti e lasciano pochi spazi nella zona centrale del campo. Le distanze nel 3-4-3 dei toscani sono minime tra un reparto e l’altro e far passare il pallone è difficilissimo. Lo sa la Juventus, che non ha segnato al Castellani, ma lo sa anche il Napoli che ha trovato la rete solo su calcio di rigore una settimana e mezzo fa.

SOLUZIONE – Per Inzaghi saranno fondamentali gli esterni. O meglio il solo esterno in grado di essere decisivo nella metà campo offensiva, vale a dire Federico Dimarco. L’italiano sta vivendo la sua stagione migliore a livello personale, ma ha sofferto un po’ gli impegni ravvicinati contro la Juventus. Servirà il miglior Dimarco per sfruttare i soli spazi che l’Empoli lascerà liberi. A destra ci sarà Matteo Darmian, che avrà più un compito da rifinitore sui cross che arriveranno dalla sinistra. Darmian dovrà occupare una posizione più alta e non rimanere basso come suo solito. I toscani si chiudono bene e avere una soluzione offensiva ulteriore può essere utile nel corso della partita, che sarà sicuramente chiusa.