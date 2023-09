Empoli-Inter, è il momento di Sanchez? L’attacco è un rebus

L’Inter è attesa dalla trasferta ad Empoli di domenica. In attacco Inzaghi potrebbe decidere di far ruotare gli uomini: possibile spazio per Sanchez dal 1′?

ROTAZIONI – Dopo il pareggio in terra spagnola contro la Real Sociedad, l’Inter è pronta a rituffarsi in Serie A. Domenica i nerazzurri saranno ospiti dell’Empoli al Castellani in una sfida che presenta insidie da non sottovalutare. Visti i numerosi impegni e l’appannamento di qualche calciatore, Inzaghi sta pensando di far riposare alcuni uomini chiave. Le rotazioni dovrebbero coinvolgere anche l’attacco dove, ad oggi, l’unico certo del posto sembra Thuram (vedi articolo). Al fianco del francese non Lautaro Martinez, che comunque rimane il favorito, ma uno fra Sanchez ed Arnautovic. Il “Toro” è apparso comprensibilmente stanco contro la Real Sociedad: l’argentino era reduce da 90′ di forte intensità col Milan e, soprattutto, da un viaggio intercontinentale. Un turno di riposo potrebbe essere saggio.

BALLOTTAGGIO – Fra Sanchez ed Arnautovic quello che ha più chance di “scavalcare” Lautaro Martinez è sicuramente il cileno. L’ex Arsenal e Marsiglia è entrato col piglio giusto in Champions League e, nonostante una precaria condizione fisica, si è sempre proposto cercando il pallone dai compagni. Non si può dire lo stesso per Arnautovic: la prestazione dell’ex Bologna è stata pessima, con un atteggiamento certamente da rivedere. Le intenzioni di Inzaghi saranno più chiare domani, una volta completato l’allenamento di rifinitura: lì verranno sciolti tutti (o quasi) i dubbi sulle scelte di formazione.