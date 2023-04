Empoli-Inter, dalla LuLa a Handanovic: è la gara dei ritorni!

Empoli-Inter (0-3) di ieri rappresenta una gara che riannoda diversi fili col passato. A partire dai gol di Lukaku e Lautaro Martinez, e passando per Samir Handanovic.

SORRISI RITROVATI – Empoli-Inter è uno 0-3 che riporta il sereno nell’ambiente nerazzurro. Innanzitutto perché gli uomini di Simone Inzaghi ritrovano la vittoria in campionato dopo oltre due mesi. Mettendo così fine a un ciclo orripilante di 5 partite con appena un punto. Ma non sono solo i 3 punti, che mancavano da Inter-Lecce (2-0) del 5 marzo scorso, a riannodare i fili con il passato, nella vittoriosa trasferta toscana di ieri.

PORTA CHIUSA – Inter-Lecce non fu solo l’ultima vittoria nerazzurra in campionato. Ma corrisponde anche all’ultima gara senza gol subiti, prima di ieri. Contro l’Empoli la porta nerazzurra rimane inviolata, come in tre delle ultime quattro gare di Champions League (doppio confronto con il Porto e andata col Benfica). E a portare a casa il clean sheet è Samir Handanovic. Che nelle precedenti 11 presenze stagionali ci era riuscito appena due volte. Contro lo Spezia il 20 agosto, e contro il Torino, il successivo 10 settembre. Quella con l’Empoli è tra l’altro la prima trasferta senza reti subite, per il capitano nerazzurro. In generale, l’Inter non rientrava a Milano con 0 gol subiti dal pareggio incolore con la Sampdoria, dello scorso 13 febbraio.

ATTACCO FELICE – Empoli-Inter rappresenta infine il ritorno dell’attacco nerazzurro. Che segna 3 gol in una partita, come non capitava dal 3-1 casalingo all’Udinese del 18 febbraio scorso. E anche in quell’occasione segnarono sia Romelu Lukaku (rigore dell’1-0) sia Lautaro Martinez (che chiuse i conti). Quella è l’unica gara stagionale, prima di ieri, con la LuLa protagonista. Ieri invece la coppia d’attacco dello Scudetto 2020/21 si è di nuovo scatenata, segnando tra l’altro tutti i gol su azione. E con il belga mattatore assoluto, autore di una doppietta (colpendo di destro e sinistro) e assistman per lo 0-3 finale del Toro. Uno scenario che non si verificava da oltre due anni. E che si spera non rimanga un unicuum, da qui a fine stagione.