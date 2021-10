Empoli-Inter 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Empoli-Inter ha finalmente riportato una vittoria in Serie A che mancava da prima della sosta. Lo 0-2 del Castellani, però, porta in dote diversi dati statistici legati alla porta inviolata.

DUE – I difensori di ruolo andati in gol in Empoli-Inter di ieri sera, Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco. È la seconda volta che avviene nel 2021 per i nerazzurri: era già successo lo scorso 10 gennaio contro la Roma, quando finirono sul tabellino dei marcatori Milan Skriniar e Achraf Hakimi. Lì però all’Olimpico finì 2-2.

TRE – Le partite chiuse con la porta inviolata sulle tredici disputate fin qui in stagione. Samir Handanovic, prima di Empoli-Inter, non aveva subito gol soltanto nell’esordio contro il Genoa (21 agosto, l’unico precedente in Serie A) e nella trasferta di Champions League a Kiev il 28 settembre contro lo Shakhtar Donetsk.

SEI – I gol consecutivi di testa per D’Ambrosio. Il difensore ne ha realizzati otto nel gioco aereo sui suoi ultimi nove, l’unico di piede è contro il Napoli nella penultima giornata della Serie A 2019-2020. Difensore goleador: solo nella sua prima stagione in carriera, il 2007-2008 dove però collezionò appena dieci presenze al Potenza, non ha segnato almeno una volta.

OTTO – Le vittorie di fila dell’Inter contro l’Empoli. Dopo lo 0-0 del 17 gennaio 2015 al Castellani solo vittorie nerazzurre, sia in Toscana sia al Meazza. Sono quattordici negli ultimi quindici confronti diretti.

QUINDICI – Gli anni senza gol per l’Empoli in casa contro l’Inter. L’ultimo è di… Marco Materazzi, una clamorosa autorete allo scadere valsa l’1-0 il 30 aprile 2006 (match comunque ininfluente per i nerazzurri) e l’ultima vittoria per i toscani. Per ritrovare una marcatura di un giocatore di casa al Castellani bisogna tornare indietro fino al 16 maggio 2004, quando Tommaso Rocchi all’84’ fissò il definitivo 2-3 nell’ultima giornata di Serie A.