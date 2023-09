Empoli-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Empoli-Inter 0-1 segna la quinta vittoria su altrettante giornate di Serie A. Un piccolo record statistico, per il momento non in solitaria, che però fa ben sperare in vista del prosieguo.

QUATTRO – Le volte che l’Inter ha vinto le prime cinque giornate di Serie A. Oltre a questa stagione c’era riuscita nel 1966-1967 (si fermò a sette, record del club), nel 2015-2016 (si fermò a cinque) e 2019-2020 (si fermò a sei). C’è un dato sul quale migliorare: in nessuno dei tre precedenti ha poi vinto il campionato.

SETTE – Le vittorie per Federico Dimarco in otto partite da avversario dell’Empoli (non solo con l’Inter). Non ha festeggiato, contro la squadra dove ha giocato per un breve periodo nel 2016-2017 e contro cui esordì in Serie A il 31 maggio 2015, solo nello 0-1 del girone d’andata della scorsa stagione. Ed è una delle cinque a cui ha segnato due volte.

UNDICI – Le squadre capaci di arrivare a punteggio pieno dopo cinque giornate di Serie A da quando il campionato è a venti squadre (stagione 2004-2005). Di queste, quattro hanno poi vinto il titolo (Juventus 2005-2006 ma revocato, Juventus 2014-2015, 2017-2018 e 2018-2019) mentre le altre sei no (Roma 2013-2014 e 2014-2015, Inter 2015-2016 e 2019-2020, Napoli 2017-2018 e 2021-2022).

DICIASSETTE – Gli anni passati dal precedente Empoli-Inter con un gol dei toscani. In realtà nemmeno “dei toscani”, perché a decidere l’1-0 del 30 aprile 2006 fu un assurdo autogol di Marco Materazzi da centrocampo allo scadere. Poi dieci Empoli-Inter al Castellani con la porta inviolata. Per un gol “dell’Empoli” bisogna tornare a Francesco Tavano nel 3-4 del 6 novembre 2002 (sempre nel recupero).

CENTO – I passaggi (esatti) completati da Hakan Calhanoglu, sui centonove tentati in Empoli-Inter. Un dato che sottolinea ulteriormente la prestazione del centrocampista turco.