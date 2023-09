Empoli, lo stato di forma in vista dell’Inter: ancora a secco

Manca sempre meno alla quinta giornata di Serie A, con l’Inter che domani affronterà l’Empoli allo stadio Castellani. Andiamo ad analizzare come la squadra del nuovo tecnico Aurelio Andreazzoli arriva alla sfida, con un ruolino di marcia per i toscani decisamente rivedibile.

STATO DI FORMA – Empoli e Inter si preparano ad affrontarsi allo stadio Castellani, in quella che è una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. I viola arrivano dal pesante 7-0 contro la Roma di José Mourinho, che ha portato anche all’esonero di Paolo Zanetti, rimpiazzato da Aurelio Andreazzoli. Il momento di forma dei toscani – complice anche un calendario complicato – non è dei migliori. Prima dei sette gol contro i giallorossi sono arrivate altre tre sconfitte: 0-2 contro la Juventus in casa, un 2-0 contro il Monza in trasferta e infine il debutto 0-1 contro il Verona. Non solo a secco di vittorie, ma anche di punti e soprattutto di gol segnati. Questo non significa, però, che l’Inter possa permettersi di abbassare la guardia.