Emozioni da notte europee: Inzaghi ha riportato l’Inter dove merita

Simone Inzaghi ha dei meriti importanti. Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato queste ultime stagioni, il tecnico è riuscito a riportare l’Inter dove merita.

MERITI – L’allenatore di calcio è un mestiere complicato. In Italia poi, si sa, siamo un po’ tutti allenatori, anche dal divano. I meriti raramente vengono riconosciuti ai tecnici. Molto più facile invece addossargli tutte le colpe quando le cose vanno male. Simone Inzaghi lo sa benissimo, dopo una partenza titubante è stato subito messo nel mirino. Girava il nome di Dejan Stankovic, ora alla Sampdoria, prossima avversaria dell’Inter. La squadra però continua a crescere, nonostante le difficoltà.

EUROPEO – Inzaghi è riuscito in ciò in cui i suoi predecessori hanno fallito. La qualificazione agli ottavi di Champions League sembrava un’impresa impossibile. Gironi complicati, squadra inesperta, gravi errori. Sono diverse le motivazioni che si davano a questo fallimento. Il tecnico nerazzurro è riuscito in questo al primo anno all’Inter, regalando poi una prestazione eroica ad Anfield. Quest’anno si è confermato, girone impossibile superato con una giornata di anticipo e primo obiettivo stagionale centrato (vedi articolo).

CONTE – Inzaghi è riuscito dove Antonio Conte ha sempre fallito. L’ex Lazio ha accettato però un ridimensionamento della rosa, vivendo mercati “poveri”. Per il tecnico degli Spurs la società aveva investito parecchio, per dirne uno, Romelu Lukaku fu pagato 80 milioni. Inzaghi ha dovuto salutarlo, nella stessa sessione in cui salutò anche Achraf Hakimi e Christian Eriksen per motivi differenti. Il tecnico leccese ha abbandonato la nave non appena ha capito ciò che lo aspettava. Il mister l’ha presa invece e l’ha riportata nell’Europa che conta.