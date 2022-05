Emmers, dall’Inter alla doppia cifra di gol: che fine ha fatto il talento belga

Emmers è uno dei tanti prodotti del vivaio dell’Inter che, lasciata Milano la prima volta, non fanno più ritorno a casa. Ma che fine ha fatto? Rispetto ad altri ex primavera, il centrocampista belga è riuscito a rivalutarsi immediatamente dopo la fine della sua avventura nerazzurra. In un certo senso ridimensionandosi, ma continuando a dimostrare di avere talento. E chissà che il suo nome in futuro possa ancora tornare di moda per il mercato di prima fascia

PRODOTTO DEL VIVAIO – In un periodo in cui si parla troppo – ma male – di giovani e vivai, una riflessione in più va fatta sul lavoro nerazzurro. I calciatori formati nel Settore Giovanile dell’Inter sono un po’ ovunque. In Italia e all’estero. Ad alti livelli ma non solo. E se in Italia brilla soprattutto Nicolò Zaniolo (vedi video), il cui futuro alla Roma è in bilico, all’estero i tempi sono maturi per il suo ex compagno di reparto. A parte il “polemico” addio, chi si ricorda del talentuoso Xian Emmers (vedi dichiarazioni) in maglia nerazzurra? Il classe ’99 belga, di cui Zaniolo è la nemesi per eccellenza, è sparito dai radar ma non dal mondo del calcio. Anzi. L’inspiegabile (si fa per dire…) rescissione estiva con immediato passaggio a parametro zero al Roda JC (vedi comunicato) non è certo il miglior biglietto da visita possibile per il vivaio dell’Inter.

Emmers via dall’Inter insieme a Zaniolo

Terminata l’esperienza giovanile incon l’diproprio insieme al coetaneo Zaniolo, la carriera professionistica di Emmers si sviluppa in maniera piuttosto inusuale. Il primo anno si ritrova subito in(2018/19) con la maglia della, con cui colleziona 20 presenze e appena un gol (decisivo contro il Benevento, ndr), partendo spesso titolare. Il secondo anno lascia l’Italia per tornare in Patria, dove Emmers perde una stagione nella massima serie della(2019/20) tra le fila del, con cui mette insieme 9 apparizioni e un gol in coppa nazionale. Il terzo anno vola in Olanda, ma nella seconda seria della(2020/21), in cui l’gli dà abbastanza fiducia, fino all’infortunio, con 18 partite e 6 gol. Il livello competitivo della Serie B olandese non è certo paragonabile a quello italiano. A livello agonistico, ovviamente. Ma a livello tecnico rappresenta una palestra sempre ottima per i più giovani. Anche per Emmers, che sembrava essersi bruciato/perso dopo i primi passaggi a vuoto lontano da Appiano Gentile.

Gli esempi attuali di Oristanio e Casadei

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale

Dopo l’addio all’Inter, Emmers non cambia Paese né campionato ma – in meglio – squadra, visto che il Roda rappresenta uno step migliorativo. Nello stessa competizione che ha già promosso in massima serie il “nerazzurro” vedi articolo ), Emmers è una delle stelle. In 33 presenze sono già 10 i gol segnati. E altrettanti gli assist, giocando perlopiù da trequartista. Per utilizzare un metro di paragone, il talentuoso classe 2002– attaccante ma praticamente pari ruoli – è fermo a 6 gol e un assist in 34 partite nello stesso torneo. La maturazione tattica dell’ex mezzala scuola Inter è in via di definizione. Il classe ’99 belga ha trovato la sua dimensione o può ancora ambire a un salto di qualità in carriera? Il contratto in scadenza nel 2023 ne farà uno dei possibili colpi low cost del mercato estivo. Magari anche Emmers non era, non è e non sarà mai da Inter, ma la gestione post-Primavera resta poco comprensiva. L’esempio di vedi focus ) è lampante.