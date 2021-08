Emmers ‘dimenticato’ dall’Inter: futuro in bilico e non c’è tempo da perdere

Emmers ha fatto ritorno all’Inter in silenzio e rischia di andar via allo stesso modo. Il centrocampista belga classe ’99 vive una situazione complicata in questo periodo e attende novità sul prosieguo della sua carriera

ESUBERO MISTERIOSO – Sistemato l’amico, coetaneo e connazionale Zinho Vanheusden al Genoa (vedi articolo), l’Inter non ha ancora deciso cosa fare con il suo centrocampista classe ’99 più talentuoso in rosa. E non è un’esagerazione. Perso Nicolò Zaniolo in direzione Roma nella complessa operazione per portare Radja Nainggolan a Milano, Xian Emmers è l’ultimo – se non unico – profilo su cui l’Inter ha puntato in mezzo al campo. Uno dei migliori prodotti usciti dal Settore Giovanile nerazzurro negli ultimi anni. Rientrato in Italia dopo la buona stagione in prestito tra le fila dell’Almere City (6 gol e 4 assist in 18 partite prima dell’infortunio, ndr) nella Serie B olandese, il futuro del 22enne belga è in bilico. Non ne parla nessuno. Eppure andrebbe preso in considerazione. L’Inter punterà ancora su di lui?

Prendere o lasciare: Emmers non ha alternative

RINNOVO O ADDIO – L’attuale contratto di Emmers con l’Inter è in scadenza a fine stagione, in data 30 giugno 2022. Pertanto, ora la società nerazzurra deve decidere: rinnovo e nuovo prestito oppure cessione definitiva per non perderlo a parametro zero il 1° luglio 2022? Nemmeno l’ipotesi risoluzione anticipata non è da escludere, ma sarebbe di difficile comprensione. Emmers in questo pre-campionato non si sta allenando con la Prima Squadra agli ordini di Simone Inzaghi ed è considerato in uscita al pari di tanti altri esuberi giovanili (vedi focus). Ha bisogno di giocare con continuità, magari in un campionato più competitivo. Seguire gli step di Samuele Mulattieri (vedi dichiarazioni), che dalla Serie B olandese si è ritrovato in quella italiana, probabilmente sarebbe la soluzione ideale. Al momento Emmers sembra essere stato dimenticato dall’Inter, ma a breve verrà definito il suo futuro. Cosa verrà deciso tra le due parti?