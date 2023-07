Emiliano Martinez, l’Inter si defila? Le condizioni non convincono

Da ieri rimbalza la notizia di un possibile interessamento dell’Inter a Emiliano Martinez. Il portiere, fresco campione del mondo, si sarebbe proposto ai nerazzurri. Da chiarire la valutazione fatta dall’Aston Villa.

PROPOSTO − Emiliano Martinez ha fatto tanto parlare di sé in quest’ultimo anno. La vittoria della Coppa del Mondo, il premio come miglior portiere e i comportamenti sopra le righe. Sicuramente un personaggio carismatico che all’Inter porterebbe un carattere simile a quello di Andrè Onana. Nella giornata di ieri, è emersa la notizia di un avvicinamento tra Emiliano Martinez e l’Inter. Il portiere dell’Aston Villa è stato proposto all’Inter. I nerazzurri stanno valutando il suo profilo senza però, al momento, formulare offerte. In un primo momento sembrava di 15 milioni la valutazione fatta dal club inglese. Successivamente, Tuttosport, nell’edizione odierna, sembra chiarire la situazione: l‘Aston Villa chiede 30 milioni per lasciar partire Emiliano Martinez destinazione Milano.

L’Inter si ritirerà per Emiliano Martinez? I motivi

Se la valutazione di 30 milioni corrispondesse a realtà non sarebbe difficile pensare a un defilamento dell’Inter. Martinez sicuramente rappresenta ad oggi un portiere di primo ordine. Fresco campione del mondo e protagonista di una stagione storica con l’Aston Villa (qualificata in Conference League). Martinez è un portiere abile nel gestire la palla anche con i piedi e che ama rischiare la giocata. Nel calcio moderno, un portiere completo è sicuramente preferibile nella costruzione del gioco dal basso. Dall’altra parte, siamo davanti a un portiere che compirà tra un mese 31 anni. In più, l’Inter ha già scelto il suo portiere di esperienza che sarà Yann Sommer. La linea che i nerazzurri vogliono seguire è quella di affiancare un portiere blasonato a uno che crescerà di pari passo con quest’ultimo. L’ostacolo maggiore, però, sarebbe sicuramente il costo del cartellino. L’Inter ha dato la priorità ad un investimento importante in attacco con il tesoretto raccolto dalla cessione di Onana. Più facile pensare che se l’Inter non dovesse arrivare ad Anatoliy Trubin virerà su Emil Audero.