Emerson Royal vecchia fiamma Inter: già cercato per sostituire Hakimi

Emerson Royal torna come opzione per l’Inter sulla fascia destra. Un ritorno di fiamma: il brasiliano era già stato cercato nell’estate 2021.

RITORNO NEI RADAR – Emerson Royal torna tra le opzioni di mercato dell’Inter. L’esterno del Tottenham infatti rientra nei nomi che potrebbero sostituire il partente Dumfries. Una situazione già vissuta in casa nerazzurra. Due anni fa infatti il brasiliano era già finito nei radar della società. Sempre per sostituire un partente per motivi di bilancio.

SOSTITUTO A DESTRA – Ai tempi l’Inter aveva ceduto Hakimi al PSG. E l’Inter aveva esplorato l’ipotesi di arrivare ad Emerson Royal. Ai tempi giovane ed esuberante esterno in rampa di lancio. Anche se chiaramente non ai livelli del marocchino. L’opzione poi sfumò, ma evidentemente agli uomini mercato nerazzurri il classe 1999 piaceva. E piace ancora oggi, malgrado il suo percorso di sviluppo non stia andando proprio benissimo.