Emerson Royal in orbita Inter? Ecco i numeri dell’esterno col Tottenham

Emerson Royal è stato nuovamente accostato all’Inter (vedi articolo). Ecco i numeri dell’esterno brasiliano, oggi in forza al Tottenham

NUMERI – Si torna a parlare di una possibile cessione di Dumfries da parte dell’Inter. In caso di partenza dell’olandese, cercato soprattutto dal Chelsea, per i nerazzurri potrebbe tornare di moda un nome che già in passato era stato seguito con attenzione dai dirigenti: Emerson Royal. L’esterno brasiliano, ex Betis Siviglia, è oggi al Tottenham alla corte di Antonio Conte. I numeri del brasiliano con gli Spurs non sono esattamente esaltanti: in stagione ha collezionato ben 18 presenze con nessun gol ed un solo assist all’attivo, arrivato alla prima giornata contro il Southampton. Un tabellino piuttosto striminzito e di certo non esaltante. Considerando anche il possibile prezzo, circa 30 milioni, è difficile credere che possa essere proprio il brasiliano l’eventuale sostituto di Dumfries, capace di incidere in maniera più decisiva con gol e assist.