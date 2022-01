Ehi amigo, Sanchez scalpita: entusiasmo da sfuttare per l’Atalanta?

Atalanta-Inter vedrà tra i suoi titolari Alexis Sanchez? Il cileno scalpita, ma le scelte di Inzaghi sono sempre ponderate.

ONDA EMOTIVA – La vittoria contro la Juventus in Supercoppa ha portato a tutta l’Inter una certa carica emotiva. Un entusiasmo che può diventare utile per Inzaghi se canalizzato nel modo giusto. E il massimo rappresentante di questa condizione è Alexis Sanchez. L’uomo che ha deciso la gara proprio all’ultimo secondo. Il leone in gabbia che non vede l’ora di essere liberato e correre per il campo. Inzaghi con l’Atalanta gli darà lo spazio che tanto brama?

SCELTA OVVIA? – Tutto farebbe propendere per il sì. Sanchez è in forma, probabilmente il più in forma del reparto offensivo. Dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Ha appena fatto vincere un trofeo alla squadra contro la rivale di sempre. Tutte le ultime volte che ha giocato titolare ha prodotto gol e assist. Insomma, un patrimonio tecnico da scatenare contro l’Atalanta. Ma la gestione delle punte di Inzaghi non è così scontata e prende in considerazione anche altri fattori.

EVENTO CHE CAMBIA – Non è un caso che nei big match abbiano sempre giocato Dzeko e Lautaro Martinez. Anche contro la Juventus. C’è uno status, ci sono equilibri, tattici e di spogliatoio. Inzaghi sta molto attento a soppesare ogni cosa. Ma il gol di Sanchez in Supercoppa è un evento che va oltre l’ordinaria gestione. E come tale va inserito in un quadro diverso. Il tecnico con l’Atalanta ha un leone da schierare in campo.