Ederson è stato la rivelazione del 2022, ora è nel mirino dell’Inter

Un nome nei radar dell’Inter è Ederson. Il centrocampista della Salernitana è stato la rivelazione della Serie A 2022. Da interno ha mostrato qualità importanti per quanto ancora grezze.

TALENTO SUL MERCATO – Ederson è stato la rivelazione dei primi mesi del 2022. Arrivato da sconosciuto grazie a un’intuizione di Sabatini è diventato subito titolare della Salernitana. E piano piano ha messo le mani sulla Serie A. Così sul classe 1999 sono arrivati i riflettori del mercato. Con anche l’Inter interessata.

QUALITÀ DA SVILUPPARE – Come ha giocato Ederson in questi mesi? La prima risposta è bene. Si è dimostrato in poco tempo un elemento di impatto, in entrambe le fasi. Un titolare fisso della Salernitana. Questa è la sua heatmap stagionale presa da Sofascore:

Il brasiliano ha giocato un po’ ovunque da centrocampo. Nelle prime uscite faceva il mediano nel 4-2-3-1, adattandosi a volte anche come esterno. Ma la sua vera dimensione, e la svolta della stagione della Salernitana, è arrivata col passaggio al 3-5-2. Da interno il centrocampista è esploso, trovando anche due reti. Secondo i rating di Whoscored è stato terzo per rendimento della squadra, dietro a Djuric e Verdi. La sua qualità da box-to-box si vede soprattutto nel fatto che è terzo per dribbling e primo per falli subiti. Un talento con grande corsa (terzo per km percorsi) e capacità offensive ancora da sviluppare.