E se Inter-Parma fosse una nuova occasione per Correa?

Inter-Parma sarà una nuova occasione per Correa? Sulla carta una nuova opportunità per vedere in campo il Tucu ci sarebbe. La scelta sta a Inzaghi.

OCCASIONE POSSIBILE – Inter-Parma rappresenta un incrocio particolare per la squadra di Inzaghi. Il calendario nerazzurro infatti impone una certa gestione delle forze in vista delle sfide con Bayer Leverkusen e Lazio, entrambe in trasferta, della settimana prossima. E questo potrebbe chiamare in causa Joaquin Correa.

OPZIONE CREDIBILE – Correa infatti è una delle opzioni più in forma per l’attacco di Inzaghi. Forse addirittura la seconda più in forma dopo Thuram. Quindi diventa impossibile non considerarlo in eventuali cambi. Sia a partita in corso che tra i titolari. E proprio la sfida col Parma potrebbe essere la sua nuova occasione.

QUESTIONE DI LISTE – Lautaro e Thuram infatti si divideranno sicuramente una grossa fetta dei minuti tra Leverkusen e Lazio. Farli giocare anche col Parma significherebbe esporli a una settimana di super lavoro. Con Correa fuori dalla lista Champions, l’occasione per sfruttarlo nelle rotazioni è quella coi gialloblù. Il resto viene dalla fiducia di Inzaghi.

FIDUCIA DI INZAGHI – Il tecnico infatti ha dimostrato di puntare sull’argentino. Col Verona gli ha dato fiducia, in un momento in cui aveva bisogno di gestire la stanchezza accumulata dalle altre punte per gli impegni con le nazionali. Ora la necessità di gestione è differente, ma c’è sempre. E la partita col Verona ha restituito un giocatore in forma e capace di incidere. Perché quindi non riprovarci?