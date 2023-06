Dzeko via, Lukaku in bilico e Correa in uscita: Inter, parte il restyling

L’Inter rivoluziona l’attacco. Dzeko al Fenerbahce, Lukaku in attesa del Chelsea e Correa verso l’uscio. Restyling per Inzaghi, che confermerà le sue idee

NUOVO ATTACCO − L’Inter è in pieno restyling offensivo. Ad oggi è il solo Lautaro Martinez la vera certezza in attacco per Simone Inzaghi. Edin Dzeko è ormai partito in direzione Fenerbahce, Romelu Lukaku dovrà compiere una seconda magia pur di ritornare nuovamente in quel di Milano, mentre per Joaquin Correa l’avventura è arrivata al capolinea. A.A.A cercasi nuova sistemazione. Il Toro è dunque l’unico attaccante nella rosa dell’Inter. Comprensibilmente, da luglio o se possibile già da fine giugno, Marotta e Ausilio dovranno mettersi a lavorare per puntellare il reparto. Perché se è vero che il centrocampo è il motore pulsante della squadra, l’attacco è quello che fa vincere partite e trofei.

COME IN CAMPO − La filosofia di Inzaghi è ormai ben nota e conosciuta. Il pragmatismo e la schematicità in campo si proiettano di per sé anche nelle questioni tecnicamente extra: ovvero sul costruire e programmare la squadra. E come avviene sul rettangolo da gioco, quando bisogna ruotare i vari interpreti (ruolo per ruolo), anche in sede mercato il tecnico nerazzurro non sarà da meno. Se esce uno con determinate caratteristiche, ne dovrà entrare un altro con abilità analoghe o quantomeno simili. Insomma, uscito Edin Dzeko bisognerà acquistare un attaccante che ricordi le caratteristiche del bosniaco. Stessa cosa quando sarà il turno di Correa.

SOLO TEORICAMENTE − Certa la presenza di Lautaro Martinez e in attesa di Lukaku, all’Inter serviranno due attaccanti funzionali e compatibili. Teoricamente il poker d’assi dell’ultima stagione rientrava nell’idea del tecnico. Lautaro Martinez cattivo e scaltro nonché compatibile con tutti i partner; Lukaku dirompente fisicamente e capace di allungare la squadra; Dzeko l’attaccante più tecnico e utile nella fase di raccordo e infine Correa, l’unico dei quattro ad avere la caratteristica dello strappo, dell’inventiva e del saltare l’uomo nell’uno contro uno. Un pacchetto offensivo ideale soltanto nella teoria e quasi mai nella pratica. Chi per infortunio (Lukaku per oltre cinque mesi) e chi per scarso rendimento e discontinuità (il Tucu), Inzaghi ha dovuto fare di necessità virtù sfruttando la forza del proprio reparto avanzato solamente negli ultimi scorci di stagione.

NOMI − Il restyling offensivo però non si allontanerà da quell’idea di attacco completo e funzionale. Dunque, servirà appunto un erede molto simile a Dzeko. Difficile trovarlo, tra i candidati uno dei pochi ad avvicinarsi a quelle caratteristiche è Gianluca Scamacca. Attaccante già ricercato lo scorso anno e poi partito in direzione West Ham. Quanto al sostituto di Correa. A Inzaghi servirà un giocatore di sicuro maggior affidamento, ma comunque con le caratteristiche del Tucu. Qui il campo si restringe, soprattutto per il budget limitato del club. A gennaio si era fatto il nome di Depay, poi andato all’Atletico Madrid. Mentre in estate quello di Paulo Dybala, poi arrivato a Roma alla corte di Mourinho.