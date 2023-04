Dzeko, l’uomo delle grandi occasioni: Inter-Benfica la serata di gala

Questa sera si svolgerà il secondo atto di Inter-Benfica con i nerazzurri che dopo l’impresa dell’andata vogliono regalarsi il derby con il Milan in semifinale. I nerazzurri devono stare però attenti a non fare troppi calcoli per evitare di correre troppi rischi. In questo potrà essere molto utile l’esperienza e la capacità di decidere nelle grandi occasioni di Edin Dzeko.

NIENTE ERRORI − L’Inter dopo l’ottima vittoria di Lisbona dell’andata, questa sera cercherà di chiudere il discorso qualificazione alla semifinale. I nerazzurri dovranno comunque stare attenti a non dormire troppo sugli allori perché il Benfica non è una squadra da sottovalutare. Infatti i portoghesi hanno già dimostrato di potersela giocare alla pari con squadre più forti come Juventus e PSG. La Beneamata sarà poi spinta anche da un’altra motivazione. Ieri sera il Milan, pareggiando a Napoli si è assicurato il passaggio del turno e ora gli uomini di Inzaghi non vogliono essere da meno. Per questo motivo il tecnico piacentino è pronto a confermare la formazione che ha ben figurato in Portogallo, nella quale era presente anche Edin Dzeko.

GRANDE ESPERIENZA − Il bosniaco non va ormai a segno dal derby di Supercoppa di gennaio vinto per 3-0 proprio contro il Milan. Comunque, nonostante questo lungo digiuno, Inzaghi nei grandi match preferisce optare sempre per lui e non per Lukaku. Una delle ragioni è sicuramente legata alla sua grande esperienza calcistica e internazionale, che può essere utile per tenere alta la tensione dei compagni. Il nove nerazzurro inoltre ha spesso dimostrato sia quest’anno che in carriera, di poter essere decisivo nelle grandi occasioni. Proprio questa sua propensione potrebbe rivelarsi decisiva per tornare a segnare e regalare all’Inter un derby in semifinale.