Dzeko, l’uomo di gala in Liverpool-Inter: ad Anfield sa come segnare

Dzeko dovrà prendersi in mano l’Inter per raggiungere un risultato storico. Il bosniaco sa come segnare e giocare ad Anfield Road

L’UOMO DI GALA − Difficile si, proibitiva no. L’Inter domani a Liverpool giocherà la partita più importante degli ultimi nove anni. Ad Anfield, c’è attesa per il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. Dopo lo 0-2 di tre settimane fa, riecco il confronto fra Jurgen Klopp (vedi conferenza stampa) e Simone Inzaghi (segui il live). Una resa dei conti prestigiosissima per l’Inter. In una serata di gala come quella di domani sera, l’Inter ha bisogno del suo uomo di gala: Edin Dzeko. Il bosniaco è uno dei pochi della rosa nerazzurra (oltre Arturo Vidal) a possedere quell’esperienza e quella leadership necessari per prendere il Liverpool per le corna. Contro i Reds ha già segnato cinque volte in carriera tra Manchester City e Roma. Tre volte in trasferta. Nella straordinaria cornice dell’Anfield Road, serve un Dzeko in grande smalto. Il Cigno di Sarajevo ha sia la tecnica che il carisma per guidare l’Inter verso un qualcosa di veramente storico.