Dzeko uomo derby? Contro il Milan score di tutto rispetto

Edin Dzeko può essere l’uomo derby domenica contro il Milan? Difficile a dirsi. Quel che è certo, però, è che contro i rossoneri ha un feeling speciale. A dimostrarlo, come sempre, i numeri.

UOMO DERBY – Nella giornata di oggi Edin Dzeko è stato nominato miglior giocatore di ottobre dell’Inter (vedi articolo). Quale migliore occasione di celebrare questo traguardo, se non il derby di Milano in programma domenica sera? Il bosniaco contro i rossoneri ha un feeling particolare. A dimostrarlo sono i numeri che l’attaccante ha rimediato nel corso della sua carriera con la maglia della Roma. In dieci partite giocate, Edin Dzeko ha infatti segnato la bellezza di cinque gol contro il Milan. Un’invidiabile media di uno ogni due.

Dzeko sostituto di Lukaku, necessario anche contro il Milan

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Edin Dzeko è stato acquistato in estate dall’Inter per provare a riempire il vuoto in attacco lasciato da Romelu Lukaku. Un vuoto che potrebbe farsi sentire specialmente nel derby, visto che l’attaccante belga aveva trovato nei rossoneri la sua vittima preferita. Da numero nove a numero nove, un passaggio di consegne che è necessario ritrovare anche in quella che è la sfida (insieme alla Juventus…) più sentita in casa nerazzurra. Edin Dzeko lo sa e non è nuovo ad atmosfere simili. Basti pensare alle sfide contro la Lazio (tre gol per lui nei derby capitolini) o contro il Manchester United con la maglia dei rivali del City (con cinque reti segnate). Domenica, però, dovrà dimostrarlo.