Dzeko, un indizio da Torino. Ingresso positivo dalla panchina

Edin Dzeko ha giocato poco più di 35 minuti nel match contro il Torino, ma non ha affatto deluso le aspettative. L’attaccante dell’Inter ha dato un indizio in vista della finale di Champions League.

SEGNALI – I segnali arrivati da Edin Dzeko contro il Torino sono stati sicuramente positivi. Il bosniaco è partito dalla panchina ma è entrato molto bene nei 35 minuti più recupero giocati nell’ultima partita di campionato dell’Inter. Due tiri, uno uscito di poco fuori da fuori area, l’altro finito sul palo dopo un contropiede guidato perfettamente assieme a Romelu Lukaku. L’attaccante è al centro dei dubbi di Simone Inzaghi e dell’intero ambiente nerazzurro in vista della finale di Champions League da disputare con il Manchester City. Il ballottaggio con il compagno belga non verrà risolto presto, o meglio solo Inzaghi sa se è stato effettivamente risolto o meno. A Torino Dzeko ha dimostrato di poter incidere anche a partita in corso, gli inglesi invece sono calati nel secondo tempo in FA Cup. Che siano i 45 minuti finali il momento in cui l’ex Roma può non soffrire i ritmi degli avversari?