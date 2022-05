Dzeko torna nel suo stadio. Alzare la Coppa Italia per chiudere in bellezza

L’Inter questa sera alle 21 affronta la Juventus nella finale di Coppa Italia. All’Olimpico, titolare, dovrebbe esserci Edin Dzeko con il bosniaco che torna nello stadio che per anni è stata la sua casa con la maglia della Roma.

RISCATTO – Alzare il trofeo al cielo, visto il periodo non felice dal punto di vista realizzativo, sarebbe sicuramente un mezzo riscatto per Dzeko. In caso di vittoria, magari con un suol gol, l’Inter e i suoi tifosi sicuramente vedrebbero con occhio diverso il finale di stagione del numero 9. Il gol manca da un po’ all’ex attaccante della Roma che punta a ritrovarlo nello stadio che per molti anni, prima dell’Inter, è stata la sua casa. Inzaghi si fida di lui e della sua esperienza con Dzeko che ora deve riscattare questo finale di stagione non brillante.