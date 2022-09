Dzeko, maglia da titolare nel derby: quinto con l’Inter. Milan già punito

Con l’infortunio di Romelu Lukaku, è Edin Dzeko il candidato principale per sostituirlo al fianco di Lautaro Martinez nel derby di domani contro il Milan. Il bosniaco è alla sua quinta partecipazione alla sfida con la maglia dell’Inter, contando anche la Coppa Italia dello scorso anno.

QUINTO DERBY – Non solo caccia al primo gol in stagione, ma anche al primo gol nel derby con la maglia dell’Inter. Questi gli obiettivi di Edin Dzeko nell’attesissimo derby Milan-Inter domani alle ore 18. Si tratta della quinta stracittadina milanese per l’attaccante bosniaco, comunque già abituato a certe atmosfere dopo le tante gare giocate con la maglia della Roma contro la Lazio. Proprio con i giallorossi Dzeko ha già più volte punito il Milan, con cinque gol e un assist nel suo personale bottino. Nelle quattro presenze dello scorso anno tra Serie A e Coppa Italia (semifinale di andata e ritorno), il nativo di Sarajevo non è però riuscito a trovare la gioia di decidere un derby con un suo gol. Sabato una nuova occasione, complice anche l’infortunio di Romelu Lukaku. Questo lo porterà – con ogni probabilità – ad accompagnare Lautaro Martinez nella coppia d’attacco di Simone Inzaghi. La speranza è che Dzeko si sblocchi.