Dzeko, stagione fotocopia della scorsa: interruttore spento a gennaio

La stagione di Edin Dzeko sembra la fotocopia di quella scorsa. Una prima parte segnata da una certa vena realizzativa, salvo poi spegnere totalmente la luce nella seconda parte.

LUCE SPENTA – L’attacco dell’Inter. lo andiamo ripetendo da diverse partite, è totalmente sterile in questo periodo. Tra i meno ispirati figura anche Edin Dzeko, che sembra star rivivendo la stessa stagione dello scorso anno. Parlando di numeri, quest’anno sono arrivati sette gol per il bosniaco in campionato, sei dei quali fino alla sosta pre-Mondiali e soltanto uno dopo. Quello contro il Napoli il 4 gennaio a San Siro. Che resta l’ultimo in campionato, a cui si somma l’ultimo in generale: quello contro il Milan il 18 gennaio in Supercoppa Italiana. Numeri pessimi, considerato che Dzeko è spesso schierato titolare o con un buon minutaggio a gara in corso.

FOTOCOPIA – Dzeko aveva fatto vedere lo stesso rendimento lo scorso anno. Anzi, in questa stagione è anche peggiorato. Per contro, a fine stagione, nel 2021-2022 i gol segnati in campionato furono 13 (6 in più rispetto a quanti segnati quest’anno fino a ora). Cinque dei quali segnati da gennaio in poi. Con una seconda parte di stagione dove non soltanto Edin Dzeko, ma anche Lautaro Martinez, persero la vena realizzativa costando così i famosi “7 punti in 7 partite” che a fine anno permisero al Milan di conquistare lo scudetto.