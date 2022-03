Dzeko spremuto anche dalla Bosnia, come arriverà a Juventus-Inter?

Dzeko non viene risparmiato nemmeno dalla sua Bosnia. L’attaccante continua ad assommare minuti di gioco. In che condizioni arriverà a Juventus-Inter?

SEMPRE TITOLARE – Il destino di Dzeko almeno in questa stagione sembra essere quello di non fermarsi mai. Per Inzaghi è un riferimento assoluto, tanto da essere finito in panchina solo quattro volte da gennaio in tutte le competizioni, di cui una causa Covid. Ma anche la sua nazionale non ha alcuna intenzione di rinunciarci. Malgrado non ci siano più obiettivi da raggiungere e lui non sia certo un elemento futuribile, il ct lo ha convocato anche per le due amichevoli di questa sosta. E la prima l’ha giocata da titolare, per tutti i novanta minuti. Nessuna tregua, nessun riposo.

RITROVARSI GIOCANDO – A questo punto è lecito chiedersi in che condizioni arriverà Dzeko a Juventus-Inter. Il numero nove nerazzurro nelle ultime partite è sembrato decisamente alle corde. Tanti, troppi errori sia nelle giocate che in area avversaria come picchi negativi di un rendimento generale in chiaro calo. Tutti elementi che fanno pensare a un bisogno di riposo. Di recupero. E invece al bosniaco non è concesso. Deve ritrovarsi giocando, in campo, minuto dopo minuto. Un problema per Inzaghi, che avrà solo pochi giorni per fare un tagliando al suo totem offensivo.

OBIETTIVO JUVENTUS – La Bosnia giocherà ancora martedì contro il Lussemburgo. E Dzeko è pronto a rispondere ancora presente. Poi da mercoledì tornerà agli ordini di Inzaghi. Con Juventus-Inter di domenica tre aprile nel mirino. L’ennesima maratona della sua stagione. Tutto il mondo nerazzurro aspetta la risposta sul campo. Perché Edin lì deve ritrovarsi. Minuto dopo minuto.