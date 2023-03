Dzeko, Spezia-Inter la giusta occasione per tornare al gol in Serie A

Edin Dzeko sta attraversando un lungo periodo di appannamento dopo un inizio di stagione a dir poco incredibile. Nelle ultime partite, però, è sembrato essere molto stanco e le sue prestazioni ne hanno risentito molto. La partita con lo Spezia potrebbe però rappresentare l’occasione giusta per lasciarsi alle spalle questo periodo e tornare a segnare in Serie A con l’Inter dopo ben due mesi.

CALO EVIDENTE − Edin Dzeko è stato il traghettatore dell’Inter nella prima parte di stagione. L’attaccante si è ritrovato a dover giocare più di quanto si potesse prevedere a inizio anno dopo il ritorno si Lukaku. I problemi del belga lo hanno però costretto agli straordinari e negli ultimi due mesi il bosniaco ha evidenziato per questo un vistoso calo fisico. Calo che è dovuto soprattutto alla sua età che sportivamente parlando è piuttosto avanzata. L’ex Roma non segna in Serie A dalla gara vinta dall’Inter contro il Napoli del 4 gennaio. Da lì in poi è riuscito a timbrare nuovamente il cartellino solamente nella finale di Supercoppa contro il Milan. Inoltre anche le sue prestazioni in campo sono state abbastanza altalenanti e condite da parecchi errori in zona gol.

OCCASIONE DA SFRUTTARE − Nella gara di venerdì con lo Spezia per il bosniaco potrebbe essere la giusta occasione per potersi sbloccare. I bianconeri sono in grave crisi e le loro grandi difficoltà difensive potrebbero essere sfruttate al meglio dall’attaccante nerazzurro. Bisognerà solo capire se Dzeko prenderà parte al match dall’inizio o a partita in corso, visto il continuo ballottaggio con il compagno e collega di reparto Romelu Lukaku. Questo però potremo saperlo solo poche ore prima del fischio d’inizio.

