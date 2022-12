Dzeko sibillino sul futuro, ma per l’Inter è fondamentale: rinnovo scontato?

Edin Dzeko ha parlato oggi della stagione e del suo futuro (qui le sue parole). Il bosniaco non ha chiarito le sue intenzioni, ma l’Inter è consapevole della sua importanza in rosa. Rinnovo scontato?

LONTANO – Edin Dzeko è stato uno dei protagonisti della prima parte di stagione dell’Inter. Il bosniaco, faro offensivo della squadra vista la lunga assenza di Lukaku, ha trascinato la squadra sia in campionato che in Champions League a suon di gol: in 21 presenze complessive sono arrivati 9 gol e 4 assist. Un bottino notevole per un calciatore che compirà 37 anni a marzo. Il numero 9 nerazzurro, interpellato sul suo futuro, non ha voluto abbottonarsi ma è chiaro che il calciatore è diventato importantissimo per gli equilibri di squadra, dimostrandosi anche un leader dello spogliatoio. È probabile quindi che la società nerazzurra, in virtù del suo ottimo rendimento delle ultime due stagioni, possa proporgli il rinnovo, magari a cifre più basse rispetto a quelle percepite adesso. Da non sottovalutare, infatti, la potenziale situazione in attacco dell’Inter in vista della prossima stagione: fra prestiti e contratti in scadenza, ad oggi, gli unici sicuri della permanenza sono Lautaro Martinez e Correa. Rinunciare a Dzeko, quindi, potrebbe rivelarsi un errore anche se l’età del calciatore impone certamente una riflessione.