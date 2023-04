Dzeko si ripete, in negativo: in Inter-Benfica solo un paio di spunti

Inter-Benfica ha visto ancora una volta Dzeko partire titolare. E ancora una volta la sua prestazione è stata deludente, con troppe imprecisioni e nessun gol.

SERATA DIFFICILE – Dzeko non è riuscito a dare una scossa al suo 2023 nemmeno in Inter-Benfica. Già all’andata il numero 9 aveva sofferto, faticando sia ad aiutare il gioco che a dare peso in area. Al ritorno a San Siro Inzaghi lo ha riproposto come titolare, ma Il bosniaco ha trovato solo un paio di spunti in mezzo a molti, troppi errori.

RIFERIMENTO OFFENSIVO – Questa è l’heatmap dell’attaccante presa da Sofascore:

Dzeko ha giocato come riferimento offensivo, stando di media più alto di tutti i suoi compagni. L’obiettivo era sfruttare la sua fisicità e la sua tecnica per farne un regista offensivo. Idea riuscita solo a metà, proprio a causa della sua imprecisione.

TROPPI ERRORI – Dzeko in 76 minuti ha toccato 34 palloni. Un buon numero per le condizioni generali della gara, a conferma del fatto che i compagni lo hanno cercato spesso. Dei 20 passaggi che ha tentato però ne ha realizzati solo 11, il 55%. E non è riuscito ancora una volta ad essere efficace in finalizzazione. Nessun gol e 3 tiri di cui nessuno in porta. Aggiungiamo anche al conto 14 palle perse e di buono nella sua gara restano i duelli aerei (10 di cui 9 vinti) e un paio di spunti. Tipo la giocata da cui prende il via l’azione dell’1-0 e la giocata per il gol annullato a Lautaro Martinez. Ancora poco, troppo poco.