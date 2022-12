Dzeko sfida Pellegrini: con l’allenatore del Real Betis un passato vincente!

Dzeko è la certezza dell’Inter che in questo momento ha solo lui in attacco dato che Lukaku e Correa non sono arruolabili mentre Lautaro Martinez si trova in Qatar dove domenica disputerà la finale Mondiale contro la Francia. Il bosniaco, che contro il Real Betis avrà di nuovo Mkhitaryan in appoggio (vedi articolo), ritrova una vecchia conoscenza, ovvero il suo ex allenatore Manuel Pellegrini

CERTEZZA – Edin Dzeko è sicuramente la certezza delle certezze in questo momento per l’Inter. Il bosniaco, che ha chiuso la prima parte di campionato nel migliore dei modi trascinando la squadra alla vittoria contro l’Atalanta, è l’unico attaccante titolare a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro contro il Real Betis sceglie ancora Henrikh Mkhitaryan in appoggio al numero 9.

Dzeko ritrova Pellegrini: vittorie e gol in Premier League ai tempi del Manchester City

Intanto Dzeko anche contro il Real Betis scende in campo dal 1′ e ritrova una sua vecchia conoscenza, ovvero Manuel Pellegrini suo ex allenatore al Manchester City. Il cileno è stato importante nella carriera di Dzeko che si è fatto notare soprattutto sotto la sua guida con 32 gol in 80 partite, una Premier League e una Carabao Cup. L’ex Roma avrà modo di riabbracciarlo e magari ringraziarlo.