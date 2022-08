Dzeko, senza Lukaku probabile tour de force. Inzaghi dovrà gestirlo

Con l’infortunio di Lukaku, a meno di sorprese, Edin Dzeko ritroverà un posto da titolare nell’attacco dell’Inter. Inzaghi dovrà gestire le energie del bosniaco

TOUR DE FORCE – L’infortunio di Lukaku ha scombussolato i piani dell’Inter e di Inzaghi. Per qualche settimana, il tecnico nerazzurro, dovrà rinunciare alla “Lu-La” per tornare alla coppia d’attacco titolare dello scorso anno: Dzeko-Lautaro Martinez. Il bosniaco sarà il vero ago della bilancia: l’Inter è attesa da un tour de force importante fra campionato e Champions League ed il numero 9 nerazzurro dovrà saper gestire le energie, in sinergia con Inzaghi. Il tecnico, vista l’importanza tattica data al bosniaco, dovrà saper gestire il minutaggio dell’attaccante, che l’anno scorso, dopo un periodo di utilizzo estremo, è vistosamente calato dal punto di vista fisico. In quest’ottica, una rotazione continua con Correa è auspicata ed auspicabile: l’argentino rappresenta un’arma da sfruttare sia a gara in corso che dall’inizio.