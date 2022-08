Dzeko ancora a secco con lo Spezia. Obiettivo -3 nel mirino

Nelle quattro presenze in carriera contro lo Spezia, Edin Dzeko non è mai riuscito a trovare la via del gol. L’attaccante dell’Inter proverà a spezzare questo tabù nella gara di sabato a San Siro, con l’obiettivo di raggiungere le 100 reti in Serie A sempre presente.

ANCORA A SECCO – Sono quattro le partite disputate da Edin Dzeko contro lo Spezia. Tre di queste in Serie A e una in Coppa Italia. Con la maglia della Roma, il bosniaco non è mai riuscito a bucare la porta dei liguri, così come nelle due gare dello scorso anno con l’Inter. La nuova occasione per l’attaccante si presenterà sabato, a San Siro. Dove – salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto – potrebbe entrare in campo a partita in corso, dal momento che la coppia titolare sarà nuovamente quella composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per Edin Dzeko resta sempre vivo l’obiettivo di raggiungere quota 100 gol in Serie A, un traguardo che dista soltanto tre gol. Quale migliore occasione per avvicinarsi, se non quella di trovare il suo primo gol in carriera contro lo Spezia?