Dzeko scalda i motori per Inter-Roma. Tradizione positiva da confermare

Edin Dzeko dovrebbe partire titolare in Inter-Roma. Il bosniaco, contro la sua ex squadra, ha una tradizione positiva che va confermata sabato

TRADIZIONE – Edin Dzeko, complice lo stop di Lukaku, dovrebbe partire dal 1′ in Inter-Roma. Il bosniaco, contro la sua ex squadra, vanta una tradizione positiva: lo scorso anno, infatti, sono arrivate tre vittorie in altrettante partite, con il numero 9 dell’Inter entrato nel tabellino dei marcatori in due occasioni. Una tradizione positiva che l’attaccante spera di mantenere anche sabato. L’Inter arriva da un periodo nero per risultati e gioco, con la piazza ed i calciatori che hanno bisogno di una scossa emotiva importante. Una scossa che può arrivare con una vittoria nel big match contro la Roma, magari nuovamente nel segno di Dzeko.