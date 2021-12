Dzeko, Roma-Inter gara speciale. Ma non la prima contro i giallorossi

Roma-Inter (QUI le ultime di formazione) per Edin Dzeko non sarà e non potrà essere una partita come tutte le altre. Dopo sei anni nella squadra giallorossa, il bosniaco ci tornerà da rivale con la maglia dei nerazzurri. Ma non si tratta della prima volta in cui affronta la sua ex squadra.

IL GRANDE EX – Se da una parte José Mourinho è il grande ex per l’Inter, dall’altra sarà Edin Dzeko il grande ex per la Roma. Quella di domani sera non sarà una partita come tutte le altre e non può sicuramente esserlo. Il bosniaco, dopo sei anni nella Capitale, ci arriverà domani sera da avversario, scatenando fin da subito la curiosità su come sarà accolto dai suoi ex tifosi. Fischi o applausi? Difficile da prevedere, sebbene non si sia trattato di un addio con particolari strappi. Ma si sa, tra Roma e Inter esiste una certa rivalità. Tuttavia, per Edin Dzeko, non sarà la prima volta in assoluto contro i giallorossi.

Edin Dzeko torna a Roma da avversario. Ma non per la prima volta

RITORNO AL PASSATO – Andando a guardare negli archivi degli anni passati, Edin Dzeko ha già affrontato per due volte la Roma da avversario, in casa e in trasferta. La stagione era la 2014-2015, quella precedente al suo passaggio alla squadra giallorossa. La sua maglia, al tempo, quella del Manchester City. Due le sfide tra gli inglesi e i capitolini, terminate 1-1 (in Inghilterra) e 0-2 (in Italia). In entrambe le occasioni il numero nove dell’Inter ha giocato, senza tuttavia trovare la via del gol. Quel che è certo, è che domani la situazione sarà totalmente diversa.