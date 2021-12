Dzeko può tirare il fiato ma ora tocca agli altri: novità in Salernitana-Inter

Dzeko tornerà titolare nella prossima uscita dell’Inter, dopo aver visto i compagni segnare quattro reti al Cagliari direttamente dalla panchina di San Siro. Per Salernitana-Inter le rotazioni dovrebbero toccare il centro-sinistra del centrocampo

TURNOVER STRATEGICO – La panchina in Inter-Cagliari si è prolungata fino al triplice fischio finale. Il 4-0 a metà secondo tempo ha permesso a Simone Inzaghi di risparmiare a Edin Dzeko anche i minuti finali. Una buona notizia per Martin Satriano, che ha ottenuto un altro gettone in Serie A. Ma una buona notizia anche per l’attaccante bosniaco, che necessitava di un weekend di relax dopo i recenti straordinari. Dzeko tornerà titolare in Salernitana-Inter (al posto di Alexis Sanchez o di Lautaro Martinez?), quando invece potrebbe rifiatare qualcun altro. Il candidato numero uno è Ivan Perisic, che Federico Dimarco è pronto a rimpiazzare da quinto sinistro. Occhio anche ad Hakan Calhanoglu, che potrà tenere caldo il piede per l’ultima giornata e partita dell’anno contro il Torino: Arturo Vidal dal 1′ o Inzaghi sorprenderà ancora? Difficile, invece, che venga toccata la ritrovata difesa titolare.