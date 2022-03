Dzeko protagonista contro il Torino ma non basta, ora più convinzione

Edin Dzeko contro il Torino è stato decisivo grazie al suo assist per Alexis Sanchez, tornato a segnare gol pesantissimi dopo quello di Supercoppa italiana. Il bosniaco è stato tra i pochi nerazzurri ancora convinti di poter agguantare il pareggio, ma sotto porta adesso ci vuole più convinzione.

SEMPRE PROTAGONISTA – Edin Dzeko contro il Torino in pochi minuti è passato dalle critiche agli elogi. Il più tenace tra i nerazzurri in campo, è andato più volte alla ricerca del gol del pareggio, divorandosi due super-occasioni da gol, entrambe di testa. Il gol dell’1-1 ieri è arrivato grazie all’assist di Edin Dzeko, protagonista di un turnover che stava per diventare inutile se l’Inter non avesse trovato il pareggio. Segnali incoraggianti per Simone Inzaghi in questo finale di stagione, ma il tecnico piacentino adesso chiede uno sforzo in più al suo centravanti. L’ex Roma deve riuscire a trasformare la sua rabbia in gol, concretizzando al meglio le occasioni sotto porta. Contro la Fiorentina sarà ancora al centro dell’attacco, con lui anche Alexis Sanchez fresco di gol ritrovato dopo l’espulsione di Anfield (vedi articolo).