Dzeko pronto per il Viktoria Plzen. L’Inter si aggrappa ancora al ‘cigno’

Edin Dzeko è stato determinante nelle ultime uscite dell’Inter. Nella sfida contro il Viktoria Plzen toccherà ancora a lui fare coppia con Lautaro Martinez

IMPATTO – Edin Dzeko è stato decisivo nelle ultime vittorie dell’Inter. Il bosniaco è stato protagonista soprattutto in Serie A, dove con i suoi gol e con lampi di classe purissima ha aiutato la squadra nerazzurra a raddrizzare una stagione che era iniziata con il freno a mano tirato. Ma anche in Champions League, il bosniaco, è stato determinante: nella gara di andata contro il Viktoria Plzen, infatti, il numero 9 dell’Inter ha indirizzato la sfida con un gol in apertura ed un assist per lo 0-2 finale. Questa sera, in coppia con Lautaro Martinez, ci sarà ancora lui

DECISIVO – In attesa del rientro a pieno regime di Lukaku, sarà ancora Dzeko il partner di Lautaro Martinez in attacco. Il feeling fra i due attaccanti può certamente crescere, ma nelle ultime uscite non si sono palesati problemi di “incompatibilità” tecnica: le prestazioni sono in crescita ed, a giovarne, è l’Inter. Inzaghi spera che questa sera Dzeko possa risultare decisivo, come nella gara d’andata e come un anno fa, contro lo Shakhtar Donetsk: anche allora, l’Inter, era padrona del proprio destino e lo compì battendo gli ucraini proprio grazie ad una doppietta del bosniaco.