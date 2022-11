Dzeko, primo gol in Serie A alla Juventus! La statistica lontano da San Siro

Dzeko a Torino contro la Juventus guiderà l’attacco dell’Inter insieme a Lautaro Martinez. Il bosniaco sta giocando molto più del previsto per via di un Lukaku che finora si è visto pochissimo e che continua a latitare (vedi articolo). Il numero 9 nerazzurro è un amuleto fuori casa

UOMO IN PIÙ – Edin Dzeko si sta di fatto dimostrando, ancora una volta, l’uomo in più dell’Inter. Il bosniaco infatti, con il ritorno di Romelu Lukaku, nei piani del club doveva essere il vice del belga anche perché l’età è diversa e richiede indubbiamente una gestione particolare. E invece la realtà dice che Lukaku da fine agosto è out per infortunio e quello che sta trascinando l’attacco è proprio l’ex Roma insieme a Lautaro Martinez (vedi ultime). Il numero 9 interista si prepara a scendere in campo dal 1′ contro la Juventus dopo lo spezzone di partita disputato con il Bayern Monaco.

Dzeko, il primo gol in Serie A proprio contro la Juventus: una statistica particolare nel corso di questa stagione

Dzeko e la Juventus sono legati da un precedente particolare poiché il primo dei 101 gol messi a segno dall’attaccante bosniaco in Serie A è arrivato proprio contro i bianconeri il 30 agosto 2015, quando indossava la maglia della Roma. Nella stagione in corso Dzeko in campionato ha messo a segno 3 reti, tutte fuori casa. Si può dunque dire che Dzeko lontano da San Siro fa la sua parte e sarà importante continuare così su un campo complicato come l’Allianz Stadium dove una vittoria sarebbe fondamentale per rimanere attaccati al treno delle prime posizioni.