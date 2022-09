Dzeko, prestazione totale col Viktoria Plzen. Confermarsi con l’Udinese

Edin Dzeko è stato il migliore in campo contro il Viktoria Plzen. Il bosniaco ha sfoderato una prestazione totale: gol e assist che hanno indirizzato la gara sui giusti binari. Adesso dovrà ripetersi ad Udine

TOTALE – Edin Dzeko ha deciso la sfida fra Viktoria Plzen ed Inter. Il bosniaco ha confermato la sua tradizione positiva contro i cechi, segnando alla squadra di Plzen il settimo gol fra Roma ed Inter e fornendo l’assist a Dumfries per il definitivo 0-2. Inzaghi, in assenza di Lukaku, si affiderà presumibilmente ancora a lui per la trasferta contro l’Udinese. Al bosniaco toccherà rispondere nuovamente presente ad un appuntamento che l’Inter non può fallire sia per dare continuità ai risultati positivi degli ultimi giorni, sia per dare un segnale a se stessi ed al campionato. Il numero 9 nerazzurro dovrà essere bravo a fare a “sportellate” con i difensori dell’Udinese, molto fisici e che non temono i duelli uno contro uno. La squadra di Sottil è in estrema salute ed in totale fiducia, con po’ di incoscienza e nulla da perdere: per portare a casa il risultato servirà un Dzeko versione Champions League.