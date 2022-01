Dzeko più playmaker che bomber, ma all’Inter coinvolti 20 marcatori diversi – CdS

Nell’Inter di Simone Inzaghi sono tutti coinvolti in zona gol, con ben venti marcatori diversi. Come evidenziato dal Corriere dello Sport questa mattina, Dzeko si sta facendo apprezzare più per il ruolo di playmaker offensivo che per quello da bomber.

NON SOLO PLAYMAKER – Dzeko in campionato è fermo a otto centri stagionali, ma una certezza l’Inter ce l’ha, ed è trovare la via del gol. Questo non è un problema per la squadra di Simone Inzaghi, che in questa stagione con i gol di Ranocchia e Sensi contro l’Empoli ha portato a venti il numero di marcatori differenti in squadra. Edin Dzeko in campionato è fermo a quota otto gol stagionali, ma l’Inter non ha risentito dell’astinenza del bosniaco, anzi. Basti pensare che il vero bomber nelle ultime cinque gare è stato Sanchez. Ora però arriveranno sfide importanti, e Inzaghi ha bisogno anche dei gol di Dzeko. L’ex giallorosso non è soltanto un finalizzatore: al contrario, è un classico centravanti che partecipa alla manovra, e i compagni hanno comunque beneficiato della sua intelligenza calcistica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno