Dzeko, l’obiettivo è evitare il calo dello scorso anno. Lukaku aiuta

Edin Dzeko è stato l’attaccante più decisivo nella stagione dell’Inter. Inaspettatamente il bosniaco si è ritrovato per il secondo anno consecutivo titolare e ha risposto positivamente. L’obiettivo ora è un altro, in questo il suo compagno Lukaku aiuta.

PRIMA PARTE – La prima parte di stagione si è chiusa già da un po’ di tempo, ma non va dimenticato il ruolo che Edin Dzeko ha ricoperto nel 2022 nerazzurro. In questa stagione il bosniaco ha segnato 11 gol, determinando in partite fondamentali come quelle con il Napoli o con l’Atalanta. L’attaccante si è ritrovato inaspettatamente titolare in questo nuovo anno, nonostante il mercato estivo. Romelu Lukaku ha avuto diversi infortuni muscolari, è stato praticamente sempre assente e Dzeko ha sopperito perfettamente all’assenza del compagno. Ora sta per arrivare il momento in cui i due si daranno il cambio.

Dzeko, fiato da recuperare

RITORNO – Romelu Lukaku è tornato e sembra volersi riprendere con forza il posto da titolare. Con l’Atalanta ed il Milan sono arrivate due ottime prestazioni, purtroppo è mancato solo il gol. Questo è sicuramente positivo, non solo per il destino del belga con l’Inter, ma soprattutto per evitare che Dzeko venga utilizzato in qualsiasi partita senza possibilità di riposo. Uno dei motivi per cui Simone Inzaghi ha perso lo Scudetto nella scorsa stagione è stato proprio il calo fisico del bosniaco, che nel girone di ritorno ha segnato solamente cinque volte, di cui due nel 5-0 casalingo sulla Salernitana. Lukaku può far rifiatare ora Dzeko, che rimarrà comunque essenziale e centrale nelle gerarchie del tecnico piacentino. Le sue prestazioni hanno cambiato le sensazioni di inizio stagione, l’attaccante ex Roma non sarà mai un panchinaro o un sostituto. Il numero 9 sarà sempre protagonista, anche se in questa seconda parte di stagione Lukaku avrà forse la precedenza.