Dzeko, numeri importanti contro l’Atalanta! Dal 1′ anche in Coppa Italia?

Edin Dzeko è uno dei protagonisti della stagione dell’Inter. I nerazzurri, domani sera, sfideranno l’Atalanta per la conquista delle semifinali di Coppa Italia: il bosniaco ha numeri importanti contro l’Atalanta

NUMERI – Edin Dzeko è certamente uno dei protagonisti della stagione dell’Inter. L’attaccante ha messo la sua firma sul primo trofeo stagionale conquistato dai nerazzurri: la Supercoppa Italiana e proverà ad essere protagonista anche nel cammino in Coppa Italia competizione in cui l’Inter, domani sera, sfiderà l’Atalanta per l’approdo alla semifinale. Gli orobici infatti sono la “vittima” preferita dell’attaccante bosniaco che in 15 partite ha segnato 9 gol. Gli ultimi a novembre, nello scontro diretto finito 2-3 per l’Inter. Da capire se Inzaghi punterà ancora sul bosniaco o se invece, pensando al derby di domenica, opterà per una rotazione degli uomini in attacco.