Dzeko, numeri da record nelle prime 6 gare con l’Inter: solo Milito come lui

Edin Dzeko ha siglato il gol del definitivo 2-2 in Inter-Atalanta. Il bosniaco ha messo insieme numeri da record nelle sue prime sei gare con la maglia nerazzurra: come lui solo Milito

DA RECORD – L’avventura di Edin Dzeko con la maglia dell’Inter è iniziata nel migliore dei modi. Il bosniaco, infatti, ha subito scacciato via le perplessità sulla sua efficacia sotto-porta: sono 5 infatti le marcature per Dzeko nelle prime 6 partite disputate con la maglia dell’Inter. Numeri da record: nel 21° secolo solo Diego Milito, nella stagione 2009/10, aveva segnato come il bosniaco. L’inizio dell’avventura del bosniaco, quindi, è estremamente promettente anche se un pizzico di rammarico, però, resta: al netto dei 5 gol messi a segno, il bottino di reti di Dzeko poteva essere più ampio con un pizzico di precisione in più sotto-porta.