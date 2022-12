Dzeko non è solo un vice Lukaku, il bosniaco offre una soluzione a Inzaghi

Edin Dzeko è fino ad ora stato l’attaccante che più di tutti ha saputo mantenere l’Inter a galla. In questo 2023 può continuare a essere determinate con i suoi gol anche al fianco di Romelu Lukaku.

SACRIFICIO − Quest’anno si pensava che Edin Dzeko avrebbe dovuto rivestire il ruolo di riserva di lusso. Il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku ha infatti ribaltato quelle che fino alla passata stagione erano le certezze di Simone Inzaghi. Il belga ha però avuto numerosi problemi fisici e l’attaccante bosniaco è stato costretto a dover fare gli straordinari a 36 anni suonati.

GIOCATORE CHIAVE − Nonostante l’età calcistica ormai avanzata, Dzeko è riuscito comunque a incidere e non poco sulla stagione nerazzurra. Se l’Inter è ancora agganciata al treno secondo posto gran parte del merito è da attribuire ai suoi gol. Le sue reti sono state determinanti, soprattutto nelle ultime pertite di questa prima parte di stagione. Ad esempio, il bosniaco è stato fondamentale nella vittoria per 2-3 in casa dell’Atalanta. Senza scordare quando ha rimesso subito in pari il match di San Siro con il Bologna. Per questa ragione, nonostante il rientro di Lukaku, Inzaghi potrebbe decidere di optare spesso per la soluzione vista in campo nell’amichevole con la Reggina.

NUOVA SOLUZIONE − Nella partita di Reggio Calabria vinta dall’Inter per 2-0, Inzaghi ha schierato sin dal primo minuto la coppia Dzeko-Lukaku. I due attaccanti hanno dimostrato di poter giocare insieme, cosa che fino a inizio stagione non era per nulla scontata. Questa soluzione potrebbe essere un’arma in più per i nerazzurri nel 2023 sia in Serie A che in Champions League. Lo schema con il doppio centravanti potrebbe essere molto utile per cercare di sbloccare partite con squadre troppo chiuse. La soluzione con la doppia punta non è detto che debba essere utilizzata solo a partita in corso. Inzaghi potrà puntare sulle sue due punte dal primo minuto, in base alle caratteristiche degli avversari.