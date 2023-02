Dzeko nervoso in Inter-Porto? Tutto smentito dopo il gol di Lukaku

Il giorno dopo Inter-Porto anziché concentrarsi sulla grande vittoria dei nerazzurri in Champions League, in molti si sono soffermati sulla prestazione – insufficiente, tocca dirlo -, di Edin Dzeko, ma anche del suo atteggiamento. L’attaccante bosniaco ha prima discusso con André Onana, poi ha avuto qualcosa da dire durante il cambio. Ecco la ricostruzione dei fatti.

ALTRO CHE NERVOSO – Per Inter-Porto alla fine Simone Inzaghi ha scelto di puntare sull’affidabilità di Edin Dzeko dal primo minuto. L’esperto centravanti fin qui ha dato più sicurezze in attacco rispetto un Romelu Lukaku che sta cercando di recuperare la condizione migliore, partita dopo partita. Il bosniaco durante il primo tempo è stato ripreso dalle telecamere a discutere in maniera “accesa” con il compagno di squadra André Onana. Situazione che sicuramente ai media non è passata inosservata, dando spazio ad altre inutili ipotesi di spogliatoio spaccato e crisi Inter. Niente di tutto questo. Anche in occasione della sostituzione Dzeko ha avuto qualcosa da dire, ma semplicemente perché alla luce della prestazione non proprio esaltante, la volontà del giocatore era quella di restare in campo in una partita così importante (e davanti 75mila persone). A smontare le inutili critiche, però, ci ha pensato lo stesso Dzeko, che in occasione del gol è stato il primo ad esultare con i compagni in campo. Lo stesso è successo dopo la partita, quando la squadra si è raccolta sotto la Curva Nord per il sostegno. Le telecamere in campo hanno inquadrato l’abbraccio tra Lukaku e il compagno di squadra.