Dzeko in Nazionale, per l’Inter doppia speranza fisica e mentale!

Dzeko stasera sarà impegnato con la Bosnia in Nazionale. L’attaccante dell’Inter deve ritrovare il feeling col gol, che in nerazzurro manca da oltre due mesi

NON UN MALE − Eppure questa sosta per le nazionali non è un male per l’Inter… Il KO contro la Juventus, domenica sera, ha chiuso il sipario sul marzo nerazzurro. Bilancio praticamente analogo a quello dei mesi precedenti: ovvero, grande altalena di risultati con alti e bassi a mai finire. L’Inter ha bisogno di recuperare forze mentali e fisiche. Questo vale soprattutto per gli attaccanti, a secco di reti nelle ultime giornate. Tra questi Edin Dzeko, che non trova il gol addirittura dal 18 gennaio in Supercoppa Italiana e dal 4 gennaio in campionato. La sosta e il ritrovo con la propria Bosnia potrebbe far bene al Cigno di Sarajevo, il cui apporto sotto porta è terribilmente mancato alla formazione di Inzaghi.

DOPPIA SPERANZA − Per Dzeko ci saranno due impegni ghiotti per ritornare a timbrare il cartellino. Il primo questa sera contro l’Islanda e il secondo domenica contro la Slovacchia. A 37 anni suonati, Dzeko rimane ancora il leader indiscusso della sua Nazionale. La speranza per l’Inter è doppia. Da un lato l’augurio è che l’ex Roma ritorni a segnare per ritrovare fiducia e feeling in vista degli ultimi due mesi di fuoco. Dall’altro, l’obiettivo è anche quello di riavere un Dzeko non solo sano mentalmente ma anche fisicamente.