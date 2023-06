Dzeko, Manchester City-Inter ritorno al passato… Con occhi al futuro

Per Edin Dzeko la finale di UEFA Champions League Manchester City-Inter è un vero e proprio ritorno al passato. Proprio con gli inglesi, infatti, l’attaccante nerazzurro si è consacrato nel grande calcio europeo. Ora, però, gli occhi sono rivolti al futuro e al trofeo.

GRANDE EX – Edin Dzeko si prepara ad affrontare il suo passato. Manchester City-Inter, per lui, non può chiaramente essere una partita come le altre. Non soltanto perché si tratta della finale di UEFA Champions League, ma anche perché, con i citizens, il bosniaco ha di fatto esordito nel grande calcio europeo. Cinque gli anni passati a Manchester, dal 2010 al 2015. In questi anni – prima di passare alla Roma – Edin Dzeko ha raccolto 189 presenze e 72 gol. Di cui 24 in Champions League, con 3 centri.

OCCHI AL FUTURO – Adesso per Edin Dzeko, però, gli occhi sono proiettati al futuro. Lui, come molti altri dei suoi compagni di squadra ormai verso fine carriera, sa bene che questa è di fatto un’occasione più unica che rara per coronare il sogno di ogni calciatore. A Istanbul sarà probabilmente lui a partire da titolare, con Romelu Lukaku pronto a subentrare a gara in corso. Edin Dzeko dovrà riuscire a sconfiggere anche il suo passato, sebbene da quel quinquennio 2010-2015 siano cambiate molte cose. Per chiudere nel migliore dei modi in quella che potrebbe anche essere l’ultima partita con la maglia dell’Inter.