Dzeko e Lukaku, il gol in Serie A è un desaparecido: urge scossa!

Dzeko e Lukaku devono riprendere il feeling con il gol in Serie A. Solo uno a testa in questo 2023. A fronte di un Lautaro Martinez supersonico

SERVE I GOL − A parte Lautaro Martinez, in casa Inter è evidente la grande magra dal gol degli altri attaccanti. Urge subito una scossa. Il monopolio da gol del Toro argentino non deve essere una scusante per gli altri punteri della rosa. Da Dzeko a Lukaku passando per il quasi desaparecido Joaquin Correa. In due mesi di 2023, il campione del Mondo argentino ha siglato la bellezza di sei gol contro l’uno a testa del bosniaco e di Big Rom. Troppo poco per due attaccanti di questa caratura. Addirittura l’ultima realizzazione di Dzeko in campionato è targata 4 gennaio, ovvero agli albori del nuovo anno. Dopodiché è arrivato solo un altro gol il 18 gennaio contro il Milan in Supercoppa. Stessi numeri praticamente di Lukaku, che in questo 2023 ha timbrato contro Udinese e Porto. Serve necessariamente rimuovere questo mal di gol da Serie A.

OCCASIONE − Contro lo Spezia, terza peggior difesa dell’intero torneo, l’occasione è ghiotta. Non tanto per Lautaro Martinez, ormai certezza assoluta dell’Inter, bensì proprio per Dzeko e Lukaku. Ipotizzando una bozza di formazione (vedi articolo), dovrebbe toccare proprio all’ex Chelsea giocare dal primo minuto. Opportunità da non sbagliare anche per presentarsi all’impegno contro il Porto nel migliore dei modi. Se in questo primo scorcio di 2023 l’Inter ha avuto un rendimento altalenante è anche dovuto alla magra da parte dei suoi attaccanti. La squadra non può solamente aggrapparsi ai gol di Lautaro Martinez.

